Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания

"Сейчас во время войны много пар рассталось. Как война повлияла на ваши отношения?" – спросила у актрисы блогер.
"Конечно, повлияла. У нас всегда были отношения – итальянская семейка. Мы очень темпераментные. Поэтому очень тяжело было и до войны. Во время войны – да, конечно. Потому что [раньше] я много получала удовольствия и энергии на работе и на многие вещи не обращала внимания. Сейчас, особенно в начале войны работы не было, у тебя больше свободного времени, что у меня, что у мужа... Вы больше времени проводите вместе, и ты цепляешься за какие-то бытовые моменты, которые вообще не стоят ни единого слова, но все равно они нас накачивают, и, конечно, мы ссорились. Мы расходимся и сходимся каждый божий день", – призналась Саливанчук.
Актриса добавила, что считает такие отношения нормальными.
"Когда такие отношения, это здоровая семья, как говорят", – добавила она.
Саливанчук и Божков женаты с 2015 года. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020).
Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуга народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".