Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания

"Сейчас во время войны много пар рассталось. Как война повлияла на ваши отношения?" – спросила у актрисы блогер.

"Конечно, повлияла. У нас всегда были отношения – итальянская семейка. Мы очень темпераментные. Поэтому очень тяжело было и до войны. Во время войны – да, конечно. Потому что [раньше] я много получала удовольствия и энергии на работе и на многие вещи не обращала внимания. Сейчас, особенно в начале войны работы не было, у тебя больше свободного времени, что у меня, что у мужа... Вы больше времени проводите вместе, и ты цепляешься за какие-то бытовые моменты, которые вообще не стоят ни единого слова, но все равно они нас накачивают, и, конечно, мы ссорились. Мы расходимся и сходимся каждый божий день", – призналась Саливанчук.

Актриса добавила, что считает такие отношения нормальными.

"Когда такие отношения, это здоровая семья, как говорят", – добавила она.