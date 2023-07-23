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23 июля, 2023
 
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Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания

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Саливанчук: Мы расходимся и сходимся каждый божий день
Саливанчук: Мы расходимся и сходимся каждый божий день
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук в интервью, которое 21 июля опубликовано на YouTube-канале украинского блогера Габриэллы Массанги, призналась, что война повлияла на ее отношения с мужем, народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым.

"Сейчас во время войны много пар рассталось. Как война повлияла на ваши отношения?" – спросила у актрисы блогер.

"Конечно, повлияла. У нас всегда были отношения – итальянская семейка. Мы очень темпераментные. Поэтому очень тяжело было и до войны. Во время войны – да, конечно. Потому что [раньше] я много получала удовольствия и энергии на работе и на многие вещи не обращала внимания. Сейчас, особенно в начале войны работы не было, у тебя больше свободного времени, что у меня, что у мужа... Вы больше времени проводите вместе, и ты цепляешься за какие-то бытовые моменты, которые вообще не стоят ни единого слова, но все равно они нас накачивают, и, конечно, мы ссорились. Мы расходимся и сходимся каждый божий день", – призналась Саливанчук.

Актриса добавила, что считает такие отношения нормальными.

"Когда такие отношения, это здоровая семья, как говорят", – добавила она.

Контекст:

Саливанчук и Божков женаты с 2015 года. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020). 

Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуга народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Анна Саливанчук, Александр Божков
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