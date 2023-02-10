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10 февраля, 2023
 
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"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде

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Дели: Очень интересный опыт познакомиться со своим телом на 100%
Дели: Очень интересный опыт – познакомиться со своим телом на 100%
Фото: adelina.deli / Instagram

Украинская танцовщица Аделина Дели 10 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в прозрачном комбинезоне с округлившимся животом.

"Самая красивая форма девушки за всю ее жизнь. Очень интересный опыт – познакомиться со своим телом на 100%", – подписала она фото.

Имя отца своего будущего ребенка 21-летняя танцовщица не афиширует.

Контекст:

Аделина Дели выступает в составе балета украинской певицы Насти Каменских. Осенью 2020 года она принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в паре с украинским футболистом Сергеем Мельником. Они выбыли из проекта по итогам четвертьфинала шоу.

В мае она выступала на сцене "Евровидения 2021" в команде певицы Эфенди из Азербайджана.

Дели также принимала участие в съемках 12-го сезона шоу "Холостяк" на СТБ с американским бизнесменом украинского происхождения Алексом Топольским, но выбила из проекта после первых эпизодов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: беременность, Танцы со звездами, Аделина Дели
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