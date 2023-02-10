"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде

Дели: Очень интересный опыт – познакомиться со своим телом на 100% Фото: adelina.deli / Instagram

"Самая красивая форма девушки за всю ее жизнь. Очень интересный опыт – познакомиться со своим телом на 100%", – подписала она фото.

Имя отца своего будущего ребенка 21-летняя танцовщица не афиширует.

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