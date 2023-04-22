"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку

Артист также разместил первые совместные фото со своей возлюбленной. На снимках пара позирует в обнимку.

"Самое приятное в жизни – это любить и чувствовать, что тебя любят", – написал он.

Контекст:

Константин Войтенко ранее был женат на танцовщице Валентине Войтенко. В начале октября 2022 года супруга актера заявила, что они развелись после семи лет брака. Она подчеркнула, что после развода вернула себе девичью фамилию. У бывших супругов есть дочь Эмилия (2016).

О проблемах в их семье стало известно осенью 2021 года, когда актер стал участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Пара несколько раз пыталась помириться публично. Войтенко говорил, что они с женой находятся в состоянии развода с лета 2021 года.

У новой избранницы актера от предыдущих отношений есть сын.