Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
Новости

"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку

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По словам Войтенко, он чувствует, что новая избранница его любит
По словам Войтенко, он чувствует, что новая избранница его любит
Фото: valentina_voitenko / Instagram

Украинский актер и волонтер Константин Войтенко 22 апреля в Instagram сообщил, что состоит в отношениях с украинским дизайнером Натальей Каминской.

Артист также разместил первые совместные фото со своей возлюбленной. На снимках пара позирует в обнимку. 

"Самое приятное в жизни  это любить и чувствовать, что тебя любят", – написал он. 

Контекст:

Константин Войтенко ранее был женат на танцовщице Валентине Войтенко. В начале октября 2022 года супруга актера заявила, что они развелись после семи лет брака. Она подчеркнула, что после развода вернула себе девичью фамилию. У бывших супругов есть дочь Эмилия (2016). 

О проблемах в их семье стало известно осенью 2021 года, когда актер стал участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Пара несколько раз пыталась помириться публично. Войтенко говорил, что они с женой находятся в состоянии развода с лета 2021 года.

У новой избранницы актера от предыдущих отношений есть сын.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Константин Войтенко
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