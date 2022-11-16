Самый молодой премьер-министр Финляндии крупным планом показала свое лицо

Она посвятила публикацию свою дню рождения – 16 ноября ей исполнилось 37 лет.

На фото Марин позирует, прикоснувшись лицом к зеркалу, благодаря чему ее лицо на снимке изображено крупным планом с разных ракурсов.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.

Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет.

У Марин есть степень магистра в области административных исследований.

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.