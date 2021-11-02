"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес

По словам Насоновой, зарплаты официантов в ресторанах премиум-класса в два раза выше, чем в целом по рынку Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, одной из самых больших сложностей в этой сфере, вызванных пандемией, стал дефицит персонала.

"Многие повара, бармены, официанты, лишившись привычных заработков в период локдаунов, ушли работать в другие сферы. Тем рестораторам, которые не смогли удержать персонал, пришлось брать на работу новичков и обучать их с нуля. Поэтому во многих заведениях очень заметно снизился уровень сервиса. Но рынок труда стремительно дорожает. Например, сегодня хороший официант может заработать 30–40 тыс. грн в месяц", – заявила Насонова.

Она отметила, что меньше всего пострадал от пандемии премиум-сегмент ресторанного бизнеса.

"Аудитория таких заведений всегда готова платить больше за то, что хочется. Хороший сервис, красивый интерьер, кулинарные изыски – это все очень важно для гостей ресторанов премиум-класса. Такие заведения могут позволить брать к себе на работу лучших специалистов. Зарплаты там, как правило, в два раза выше, чем в целом по рынку", – подчеркнула эксперт.

Комментируя ресторанные тренды, Насонова подчеркнула, что среди клиентов растет интерес к заменителям привычных ингредиентов.

"Например, коровье молоко все чаще в кофейных напитках заменяют кокосовым и миндальным. Несмотря на то, что растительное молоко дороже, оно становится все популярнее. Такова дань моде. Маркетинг делает свое дело. Не так часто встречаются сейчас кофейни, где нет молока растительного происхождения. Популярность альтернативных продуктов будет расти. Все популярнее будут мясо без мяса и молоко на растительной основе", – рассказала она.