Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес

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По словам Насоновой, зарплаты официантов в ресторанах премиум-класса в два раза выше, чем в целом по рынку
По словам Насоновой, зарплаты официантов в ресторанах премиум-класса в два раза выше, чем в целом по рынку
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторанный эксперт, бизнес-консультант Ольга Насонова 2 ноября в интервью сайту "Факты" рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес в Украине.

По словам эксперта, одной из самых больших сложностей в этой сфере, вызванных пандемией, стал дефицит персонала.

"Многие повара, бармены, официанты, лишившись привычных заработков в период локдаунов, ушли работать в другие сферы. Тем рестораторам, которые не смогли удержать персонал, пришлось брать на работу новичков и обучать их с нуля. Поэтому во многих заведениях очень заметно снизился уровень сервиса. Но рынок труда стремительно дорожает. Например, сегодня хороший официант может заработать 30–40 тыс. грн в месяц", – заявила Насонова.

Она отметила, что меньше всего пострадал от пандемии премиум-сегмент ресторанного бизнеса.

"Аудитория таких заведений всегда готова платить больше за то, что хочется. Хороший сервис, красивый интерьер, кулинарные изыски – это все очень важно для гостей ресторанов премиум-класса. Такие заведения могут позволить брать к себе на работу лучших специалистов. Зарплаты там, как правило, в два раза выше, чем в целом по рынку", – подчеркнула эксперт.

Комментируя ресторанные тренды, Насонова подчеркнула, что среди клиентов растет интерес к заменителям привычных ингредиентов.

"Например, коровье молоко все чаще в кофейных напитках заменяют кокосовым и миндальным. Несмотря на то, что растительное молоко дороже, оно становится все популярнее. Такова дань моде. Маркетинг делает свое дело. Не так часто встречаются сейчас кофейни, где нет молока растительного происхождения. Популярность альтернативных продуктов будет расти. Все популярнее будут мясо без мяса и молоко на растительной основе", – рассказала она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 3 млн случаев COVID-19, умерло почти 69 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Теги: карантин, ресторан, пандемия, коронавирус, локдаун
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