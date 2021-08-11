"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье

Maruv вышла на сцену в нижнем белье Фото: maruvofficial / Instagram

"Вкусная новиночка. Шикардосик. Rio Rita", – говорится в подписи.

Где именно проходило выступление, в посте не указали.

Исполнительница запечатлена в белом корсете, чулках на поясе и колготках в сетку.

"Я даю только по любви!" – спела она в припеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maruv * love (@one.love.maruv)

"Секси", – прокомментировал black_man_xo.

"Кисулька", – написал andrey888leo.