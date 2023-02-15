Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео

Певица делает вид, что моет шваброй ковровую дорожку, напевая песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку", потому что "лучше сесть в тюрьму, чем быть одинокой".

Певица записала ролик спустя месяц после того, как выпустила песню, в которой высмеяла роман ее бывшего гражданского мужа, 35-летнего испанского футболиста Жерара Пике и его новой возлюбленной, 23-летней модели Клары Чиа Марти.

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