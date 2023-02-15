Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео

Певица делает вид, что моет шваброй ковровую дорожку, напевая песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку", потому что "лучше сесть в тюрьму, чем быть одинокой".
Певица записала ролик спустя месяц после того, как выпустила песню, в которой высмеяла роман ее бывшего гражданского мужа, 35-летнего испанского футболиста Жерара Пике и его новой возлюбленной, 23-летней модели Клары Чиа Марти.
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Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. Шакира старше Пике на 10 лет.
В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).