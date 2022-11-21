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21 ноября, 2022
 
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Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото

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Джилл Байден вторая жена американского президента
Джилл Байден – вторая жена американского президента
Фото: flotus / Instagram

Супруга американского президента Джо Байдена Джилл Байден разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем в окружении детей и внуков за круглым праздничным столом. Она посвятила публикацию дню рождения супруга – 20 ноября Байдену исполнилось 80 лет.

"Идеальное празднование дня рождения, наполненное такой любовью. И любимый кокосовый торт Джо",  –  подписала снимок первая леди США.

Фото было сделано в момент, когда Байден задувал свечу на торте. Семья американского президента украсила комнату гелиевыми шарами красного, желтого, зеленого и оранжевого цветов.

Контекст:

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981). 

В первом браке у Байдена родилось трое детей: Бо (1969), Хантер (1970) и Наоми (1971). Первая супруга Байдена Нейлия вместе с их дочерью погибла в ДТП в 1972 году. Их старший сын Бо Байден скончался в 2015 году от рака. 

Теги: США, Джо Байден, Джилл Байден, семья, торт
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