Шары и любимый кокосовый торт. Первая леди США показала, как Байден отпраздновал свое 80-летие. Фото

"Идеальное празднование дня рождения, наполненное такой любовью. И любимый кокосовый торт Джо", – подписала снимок первая леди США.

Фото было сделано в момент, когда Байден задувал свечу на торте. Семья американского президента украсила комнату гелиевыми шарами красного, желтого, зеленого и оранжевого цветов.

Контекст:

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).

В первом браке у Байдена родилось трое детей: Бо (1969), Хантер (1970) и Наоми (1971). Первая супруга Байдена Нейлия вместе с их дочерью погибла в ДТП в 1972 году. Их старший сын Бо Байден скончался в 2015 году от рака.