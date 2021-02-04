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04 февраля, 2021
 
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Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы

По словам российского ведущего Дмитрия Шепелева, он мечтает о большой семье. Сейчас ведущий воспитывает семилетнего сына Платона, матерью которого является покойная российская певица Жанна Фриске, и готовится стать отцом во второй раз – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова беременна во второй раз. От предыдущих отношений у нее есть дочь – ровесница сына Шепелева.

Шепелев и Тулупова познакомились в 2016 году
Шепелев и Тулупова познакомились в 2016 году
Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что сын Платон и дочь его беременной избранницы, дизайнера Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений Лада сперва не хотели, чтобы у них появился брат или сестра. Об этом ведущий написал 4 февраля в Istagram. 

"Мы начали издалека. Рассказали, что хотим еще детей. Кажется, со стороны выглядели как школьники в кабинете директора. Потом, при случае обращали внимание на классные истории братьев и сестер в книгах или кино. Ну а потом сказали, что ждем. Кажется, первой реакцией было: "Серьезно?". Потом дети долго гоготали, пока строили коварные планы как будут мучить младенца. В итоге, когда мы смогли объяснить, что будет "еще один наш", смилостивились и признались, что рады", – написал Шепелев.

По его словам, их с Тулуповой дети думают, что ребенок родится "года через два", но не уточнил при этом, когда ожидаются роды.

"Я мечтаю о большой семье. Вот, приближаюсь не спеша", – подытожил Шепелев.

3 февраля Шепелев сообщил о беременности Тулуповой. Пара вместе с 2016 года. От предыдущих отношений у Тулуповой есть дочь Лада (2013).

Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. Фриске была гражданской женой ведущего.

В ноябре 2019 года Шепелев рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям, которые ходили в один детский сад. В это же время стало известно, что ведущий сделал Тулуповой предложение, однако после этого сообщений о свадьбе не последовало.

Теги: дети, Дмитрий Шепелев, беременность, семья, Екатерина Тулупова
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