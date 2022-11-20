Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2022
 
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Шоптенко назвала лучший антидепрессант

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Алена Шоптенко сейчас живет в Австрии
Алена Шоптенко сейчас живет в Австрии
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 19 ноября в своем Instagram рассказала, что является для женщин лучшим антидепрессантом.

"Я – хореограф, поэтому все чувствую телом – усталость, боль, стресс, страх. И все перечисленное, как каждый украинец, я чувствую уже почти девять месяцев. Когда я танцую, мне становится легче. И именно через тело я научилась корректировать свое эмоциональное состояние. Это вдохновило меня проводить здесь, в Вене, вместе с коллегами танцевальные терапевтические мастер-классы и помогать таким образом своим соотечественникам. А желающие здесь – в основном женщины и их детки. Понимая, сколько всего в последнее время обрушилось на женские плечи, очень важно заботиться о себе, чтобы выдержать эту боль, усталость и неопределенность. А танец как физическая активность является лучшим антидепрессантом, который, кроме того, высвобождает энергию и превращает ее в акт творчества, что очень важно для женщин", – написала она.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шоптенко уехала за границу. В настоящее время она находится в Австрии. Танцовщица занимается благотворительной деятельностью в поддержку Украины.

Теги: Украина, Австрия, Вена, танцы, Алена Шоптенко
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