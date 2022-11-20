Шоптенко назвала лучший антидепрессант

"Я – хореограф, поэтому все чувствую телом – усталость, боль, стресс, страх. И все перечисленное, как каждый украинец, я чувствую уже почти девять месяцев. Когда я танцую, мне становится легче. И именно через тело я научилась корректировать свое эмоциональное состояние. Это вдохновило меня проводить здесь, в Вене, вместе с коллегами танцевальные терапевтические мастер-классы и помогать таким образом своим соотечественникам. А желающие здесь – в основном женщины и их детки. Понимая, сколько всего в последнее время обрушилось на женские плечи, очень важно заботиться о себе, чтобы выдержать эту боль, усталость и неопределенность. А танец как физическая активность является лучшим антидепрессантом, который, кроме того, высвобождает энергию и превращает ее в акт творчества, что очень важно для женщин", – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)