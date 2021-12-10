"Шутка не понравилась. Верните жену". Зинченко приревновал супругу к Зеленскому. Президент назвал все "последствиями старой профессии"

На снимках он запечатлен с дочерью возле планшета, на экране которого изображена Влада Седан.
"Наша гордость, мы так тебя любим", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зинченко также опубликовал фрагмент диалога, который состоялся на сцене Национальной оперы между его женой и присутствовавшим на мероприятии украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Зинченко написал жене: "Без фотки с президентом не возвращаться". Поэтому..." – обратился к Зеленскому соведущий Влады Седан, намекая на совместное фото.
"Есть шанс не возвращаться", – пошутил в ответ Зеленский, рассмешив зал и самого Зинченко.
"Последствия старой профессии", – добавил президент, после чего обнял Владу Седан, позируя в кадре.
"[Домашний питомец] Луи просил передать, что ему эта шутка не понравилась. Верните жену домой", – прокомментировал происходящее Зинченко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зинченко и Влада Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.