"Шутка не понравилась. Верните жену". Зинченко приревновал супругу к Зеленскому. Президент назвал все "последствиями старой профессии"

Зеленский – жене Зинченко: Есть шанс не возвращаться Фото: v.lada_sedan / Instagram, zelenskiy_official / Instagram

На снимках он запечатлен с дочерью возле планшета, на экране которого изображена Влада Седан.

"Наша гордость, мы так тебя любим", – написал он.

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Зинченко также опубликовал фрагмент диалога, который состоялся на сцене Национальной оперы между его женой и присутствовавшим на мероприятии украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Зинченко написал жене: "Без фотки с президентом не возвращаться". Поэтому..." – обратился к Зеленскому соведущий Влады Седан, намекая на совместное фото.

"Есть шанс не возвращаться", – пошутил в ответ Зеленский, рассмешив зал и самого Зинченко.

"Последствия старой профессии", – добавил президент, после чего обнял Владу Седан, позируя в кадре.

"[Домашний питомец] Луи просил передать, что ему эта шутка не понравилась. Верните жену домой", – прокомментировал происходящее Зинченко.