"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини

За пару часов после появления в соцсети фото Ани Лорак собрало больше 60 тыс. лайков Фото: anilorak / Instagram

Ее образ в кадре дополнили расстегнутая розовая рубашка и солнцезащитные очки.

"Счастлива, что вам понравилась наша дуэтная песня с [российским рэпером] Артемом Качером. Пишите в комментариях свои любимые строчки из песни "Материк", – подписала она публикацию, которая за пару часов после появления в соцсети собрала больше 60 тыс. лайков.

"Что за аппарат? Слов нет, одни эмоции", – прокомментировал dima__004.

"Кидайте тапки в меня, вообще образ не нравится. Купальник из 90-х может быть модным сейчас? Сиси какие-то странные", – написал пользователь natulenzya93.

"Опять голая", – отреагировала lenskaia48.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)