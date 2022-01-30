Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
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"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини

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За пару часов после появления в соцсети фото Ани Лорак собрало больше 60 тыс. лайков
За пару часов после появления в соцсети фото Ани Лорак собрало больше 60 тыс. лайков
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 30 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в микробикини, расшитом пайетками.

Ее образ в кадре дополнили расстегнутая розовая рубашка и солнцезащитные очки.

"Счастлива, что вам понравилась наша дуэтная песня с [российским рэпером] Артемом Качером. Пишите в комментариях свои любимые строчки из песни "Материк", – подписала она публикацию, которая за пару часов после появления в соцсети собрала больше 60 тыс. лайков.

"Что за аппарат? Слов нет, одни эмоции", – прокомментировал dima__004.

"Кидайте тапки в меня, вообще образ не нравится. Купальник из 90-х может быть модным сейчас? Сиси какие-то странные", – написал пользователь natulenzya93.

"Опять голая", – отреагировала lenskaia48.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

Теги: Ани Лорак, купальник, певица, рэпер, грудь, бикини
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