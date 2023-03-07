Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости

"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчая и Горбунов воспитывают двух сыновей
Осадчая и Горбунов воспитывают двух сыновей
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 7 марта разместила в Instagram Stories панорамное видео, на котором показала, как выглядит ее дом после зимы.

"Моя весна", – написала ведущая.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

"Скоро бассейн откроем. И никакая русня не помешает", – добавила она.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Спустя время Осадчая сообщила, что администрация сети удалила ее ролик, поэтому она залила новое видео.

"Наш дом оказался враждебным. Напишу еще раз: "Никто не помешает нашей весне", – резюмировала знаменитость. 

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Осадчая замужем за украинским ведущим Юрием Горбуновым. Роман между ведущими начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1".

Они поженились 3 февраля 2017 года.  Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).  

У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.

После полномасштабного вторжения РФ Горбунов и Осадчая остались в Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, бассейн, дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да то как именно?
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да – то как именно?
  Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках
  Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
Галина ГРИШИНА
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
Алеся БАЦМАН
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
Галина ГРИШИНА
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
37-летняя Огневич: У каждого свои причины, почему не замужем, нет детей. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Новая избранница Остапчука рассказала, как они распределили семейный бюджет
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Старшая дочь Гейтса родила первенца. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
  "В убитом поезде вахтовик в татуировках на полном серьезе мне объяснял, что не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не голубой". Панин рассказал о менталитете россиян
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 