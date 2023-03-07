"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото

"Моя весна", – написала ведущая.

"Скоро бассейн откроем. И никакая русня не помешает", – добавила она.

Спустя время Осадчая сообщила, что администрация сети удалила ее ролик, поэтому она залила новое видео.

"Наш дом оказался враждебным. Напишу еще раз: "Никто не помешает нашей весне", – резюмировала знаменитость.

Контекст:

Осадчая замужем за украинским ведущим Юрием Горбуновым. Роман между ведущими начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1".

Они поженились 3 февраля 2017 года. Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).

У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.

После полномасштабного вторжения РФ Горбунов и Осадчая остались в Украине.