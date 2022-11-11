Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта

Ингредиенты для скрембл авокадо тоста: яйца – 3 шт., сливочное масло – 30 г, авокадо – 1 шт., помидор – 20 г, лук синий – 10 г, оливковое масло – 5 г, бекон жареный, сметана – 20 г, тост – 1 шт.
Хдеб и бекон поджарить на сливочном масле. Помдор и лук мелко порезать, смешать с раздавленным в миске авокадо, добавить соль, специи.
Яйца нужно взбить в сотейнике, добавить сливочное масло, помешивать до готовности на среднем огне. Готовить до кремовой смеси, добавить бекон и смешать с овощной массой.
Подавать блюдо, намазав на тосты.
"Главное, что нужно знать – здесь надо есть очень осторожно, потому что можно съесть язык", – написал Хименес-Браво.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.