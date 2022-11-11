Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2022
 
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Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта

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Блюдо подается на тосте
Блюдо подается на тосте
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 10 ноября в Instagram рассказал, как приготовить завтрак с авокадо, яйцом и беконом.

Ингредиенты для скрембл авокадо тоста: яйца – 3 шт., сливочное масло – 30 г, авокадо – 1 шт., помидор – 20 г, лук синий – 10 г, оливковое масло – 5 г, бекон жареный, сметана – 20 г, тост – 1 шт.

Хдеб и бекон поджарить на сливочном масле. Помдор и лук мелко порезать, смешать с раздавленным в миске авокадо, добавить соль, специи.

Яйца нужно взбить в сотейнике, добавить сливочное масло, помешивать до готовности на среднем огне. Готовить до кремовой смеси, добавить бекон и смешать с овощной массой.

Подавать блюдо, намазав на тосты.

"Главное, что нужно знать – здесь надо есть очень осторожно, потому что можно съесть язык", – написал Хименес-Браво.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, судья, МастерШеф, рецепт, яйца, рецепты, масло, блюдо, питание, лук
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