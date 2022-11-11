Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта

Ингредиенты для скрембл авокадо тоста: яйца – 3 шт., сливочное масло – 30 г, авокадо – 1 шт., помидор – 20 г, лук синий – 10 г, оливковое масло – 5 г, бекон жареный, сметана – 20 г, тост – 1 шт.

Хдеб и бекон поджарить на сливочном масле. Помдор и лук мелко порезать, смешать с раздавленным в миске авокадо, добавить соль, специи.

Яйца нужно взбить в сотейнике, добавить сливочное масло, помешивать до готовности на среднем огне. Готовить до кремовой смеси, добавить бекон и смешать с овощной массой.

Подавать блюдо, намазав на тосты.

"Главное, что нужно знать – здесь надо есть очень осторожно, потому что можно съесть язык", – написал Хименес-Браво.