Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы

"Кабачковый сезон уже прошел, теперь созрели тыквы", – отметил он.

Хименес-Браво назвал рецепт элементарным.

Ингредиенты: тыква – 400 г, лук – 100 г, чеснок – 30 г, тимьян – 5 г, апельсин – 100 г, бульон овощной или куриный – 200 мл, сливки жирные – 100 мл, соль, перец – по вкусу.

Для подачи: оливковое масло, семена тыквы.

Ингредиенты нужно мелко порезать, добавить их в горячий бульон, на огне довести его до консистенции пюре.

Кулинар также предложил заморозить смесь для тыквенного супа на зиму.