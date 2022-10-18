Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
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Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы

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Готовый суп нужно украсить семенами тыквы
Готовый суп нужно украсить семенами тыквы
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 17 октября в Instagram рассказал, как приготовить тыквенный крем-суп.

"Кабачковый сезон уже прошел, теперь созрели тыквы", – отметил он.

Хименес-Браво назвал рецепт элементарным.

Ингредиенты: тыква – 400 г, лук – 100 г, чеснок – 30 г, тимьян – 5 г, апельсин – 100 г, бульон овощной или куриный – 200 мл, сливки жирные – 100 мл, соль, перец – по вкусу.

Для подачи: оливковое масло, семена тыквы.

Ингредиенты нужно мелко порезать, добавить их в горячий бульон, на огне довести его до консистенции пюре.

Кулинар также предложил заморозить смесь для тыквенного супа на зиму.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, судья, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, тыква, лук
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