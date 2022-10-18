Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы

"Кабачковый сезон уже прошел, теперь созрели тыквы", – отметил он.
Хименес-Браво назвал рецепт элементарным.
Ингредиенты: тыква – 400 г, лук – 100 г, чеснок – 30 г, тимьян – 5 г, апельсин – 100 г, бульон овощной или куриный – 200 мл, сливки жирные – 100 мл, соль, перец – по вкусу.
Для подачи: оливковое масло, семена тыквы.
Ингредиенты нужно мелко порезать, добавить их в горячий бульон, на огне довести его до консистенции пюре.
Кулинар также предложил заморозить смесь для тыквенного супа на зиму.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.