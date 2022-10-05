Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво

"Вы прекрасно знаете, какие томаты зимой, а для этого рецепта нужны сочные, мясистые и насыщенные плоды. Такие, как сейчас", – отметил он.

Ингредиенты: лук – 80 г, томаты – 300 г, чеснок – 20 г, базилик – 10 г, соль, перец, оливковое масло – 20 мл, хлеб – 50–100 г.

Помидоры лук, чеснок нужно порезать, добавить базилик, оливковое масло, протушить на слабом огне. В смесь добавить хлеб и взбить до однородной массы.

Заготовку для супа можно сделать на зиму, соединив в одном пакете лук, чеснок, помидоры и базилик. Смесь следует хранить в герметично закрытом пакете в морозилке.

"Томатный суп, как в ресторане? По моим рецептам – легко", – отметил Хименес-Браво.