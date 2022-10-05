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05 октября, 2022
 
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Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво

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Для томатного супа нужны сочные помидоры
Для томатного супа нужны сочные помидоры
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 4 октября в Instagram показал, как приготовить томатный суп папа аль помидоро.

"Вы прекрасно знаете, какие томаты зимой, а для этого рецепта нужны сочные, мясистые и насыщенные плоды. Такие, как сейчас", – отметил он.

Ингредиенты: лук – 80 г, томаты – 300 г, чеснок – 20 г, базилик – 10 г, соль, перец, оливковое масло – 20 мл, хлеб – 50–100 г.

Помидоры лук, чеснок нужно порезать, добавить базилик, оливковое масло, протушить на слабом огне. В смесь добавить хлеб и взбить до однородной массы.

Заготовку для супа можно сделать на зиму, соединив в одном пакете лук, чеснок, помидоры и базилик. Смесь следует хранить в герметично закрытом пакете в морозилке.

"Томатный суп, как в ресторане? По моим рецептам – легко", – отметил Хименес-Браво.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: хлеб, соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, базилик, рецепт, рецепты, масло, перец, помидоры, лук
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