Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво

По рецепту необходим хлеб для тостов Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: тостовый хлеб – 2 ломтика, моцарелла – 300 г, ветчина – 50 г, масло сливочное – 30 г, мука – 20 г, молоко – 100 мл, соль и перец по вкусу, зелень для декора.

На хлеб нужно положить потертый сыр, ветчину, снова сыр и хлеб, быстро обжарить с двух сторон. Полить сендвич соусом бешамель. Для его приготовления необходимо смешать в кастрюльке масло, муку, молоко и тертую моцареллу.

Политый соусом сендвич посыпать небольшим количеством тертой моцареллы. Поставить на три минуты в духовку. Готовый крок-месье украсить зеленью.