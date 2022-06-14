Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво

Ингредиенты: тостовый хлеб – 2 ломтика, моцарелла – 300 г, ветчина – 50 г, масло сливочное – 30 г, мука – 20 г, молоко – 100 мл, соль и перец по вкусу, зелень для декора.
На хлеб нужно положить потертый сыр, ветчину, снова сыр и хлеб, быстро обжарить с двух сторон. Полить сендвич соусом бешамель. Для его приготовления необходимо смешать в кастрюльке масло, муку, молоко и тертую моцареллу.
Политый соусом сендвич посыпать небольшим количеством тертой моцареллы. Поставить на три минуты в духовку. Готовый крок-месье украсить зеленью.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.