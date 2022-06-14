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14 июня, 2022
 
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Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво

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По рецепту необходим хлеб для тостов
По рецепту необходим хлеб для тостов
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 13 июня показал в Instagram, как готовит французский сэндвич крок-месье.

Ингредиенты: тостовый хлеб – 2 ломтика, моцарелла – 300 г, ветчина – 50 г, масло сливочное – 30 г, мука – 20 г, молоко – 100 мл, соль и перец по вкусу, зелень для декора.

На хлеб нужно положить потертый сыр, ветчину, снова сыр и хлеб, быстро обжарить с двух сторон. Полить сендвич соусом бешамель. Для его приготовления необходимо смешать в кастрюльке масло, муку, молоко и тертую моцареллу.

Политый соусом сендвич посыпать небольшим количеством тертой моцареллы. Поставить на три минуты в духовку. Готовый крок-месье украсить зеленью.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: сыр, хлеб, молоко, соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, рецепт, рецепты, масло, перец
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