Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2022
 
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Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво

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Сэндвич после обжарки нужно запечь
Сэндвич после обжарки нужно запечь
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 14 сентября в Instagram показал, как приготовить горячий сэндвич "от осенней хандры".

"Не знаю как вам, а вот мне от этой прохлады хочется чего-то сырного и хрустящего", – отметил Хименес-Браво.

Ингредиенты: хлеб – 2 ломтика; сыр чеддер – 4 ломтика; сыр моцарелла – 4 ломтика; сливочное масло – 100 г; крем-сырь – 100 г; зеленый лук – 20 г; петрушка – 5 г; чили – 5 г; копченая паприка – 5 г; чеснок – 2 головки; оливковое масло, соль, перец.

Моцареллу нужно посыпать молотым перцем  и запечь в фольге. Смешать отдельно крем-сыр с луком, петрушкой, чесноком, добавить оливковое масло. Туда же размягчить запеченную моцареллу. Намазать смесь на хлеб. Положить внутрь сыр чеддер. Обжарить на сковороде до золотистой корочки. После обжарки выпекать 15–20 минут в фольге при 180 ºС.

"Предупреждаю – этот сэндвич вызывает зависимость! Так что не говорите потом о лишних паре килограммов. Я не у дел", – заявил кулинар.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: сыр, хлеб, соль, ресторан, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, рецепт, рецепты, масло, перец, лук
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