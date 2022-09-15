Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво

"Не знаю как вам, а вот мне от этой прохлады хочется чего-то сырного и хрустящего", – отметил Хименес-Браво.

Ингредиенты: хлеб – 2 ломтика; сыр чеддер – 4 ломтика; сыр моцарелла – 4 ломтика; сливочное масло – 100 г; крем-сырь – 100 г; зеленый лук – 20 г; петрушка – 5 г; чили – 5 г; копченая паприка – 5 г; чеснок – 2 головки; оливковое масло, соль, перец.

Моцареллу нужно посыпать молотым перцем и запечь в фольге. Смешать отдельно крем-сыр с луком, петрушкой, чесноком, добавить оливковое масло. Туда же размягчить запеченную моцареллу. Намазать смесь на хлеб. Положить внутрь сыр чеддер. Обжарить на сковороде до золотистой корочки. После обжарки выпекать 15–20 минут в фольге при 180 ºС.

"Предупреждаю – этот сэндвич вызывает зависимость! Так что не говорите потом о лишних паре килограммов. Я не у дел", – заявил кулинар.