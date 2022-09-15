Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво

"Не знаю как вам, а вот мне от этой прохлады хочется чего-то сырного и хрустящего", – отметил Хименес-Браво.
Ингредиенты: хлеб – 2 ломтика; сыр чеддер – 4 ломтика; сыр моцарелла – 4 ломтика; сливочное масло – 100 г; крем-сырь – 100 г; зеленый лук – 20 г; петрушка – 5 г; чили – 5 г; копченая паприка – 5 г; чеснок – 2 головки; оливковое масло, соль, перец.
Моцареллу нужно посыпать молотым перцем и запечь в фольге. Смешать отдельно крем-сыр с луком, петрушкой, чесноком, добавить оливковое масло. Туда же размягчить запеченную моцареллу. Намазать смесь на хлеб. Положить внутрь сыр чеддер. Обжарить на сковороде до золотистой корочки. После обжарки выпекать 15–20 минут в фольге при 180 ºС.
"Предупреждаю – этот сэндвич вызывает зависимость! Так что не говорите потом о лишних паре килограммов. Я не у дел", – заявил кулинар.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.