Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери

Она не стала называть имя ребенка, но уточнила, что он родился 14 апреля.

Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".

14 октября 2022 года она вышла замуж за Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.

В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь Жасмин, а у Стипанюка – сын.