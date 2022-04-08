"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери

Контекст:

Мать Сумской умерла в ночь на 27 февраля.

Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Вышкородского района Киевской области. За свою актерскую карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах.

В браке с актером Вячеславом Сумским Анна Сумская родила двух дочерей – Наталью (1956) и Ольгу (1966).