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08 апреля, 2022
 
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"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери

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Сумская: Моя кровинка! Родная мамочка! Мой Ангел! Моя душа!
Сумская: Моя кровинка! Родная мамочка! Мой Ангел! Моя душа!
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram 8 апреля опубликовала архивное совместное фото со своей матерью и коллегой Анной Опанасенко-Сумской, умершей 27 февраля.

"Моя кровинка! Родная мамочка! Мой ангел! Моя душа! Сегодня 40 дней, как улетела твоя душа к Господу нашему! Молюсь за упокой рабы Божьей Анны! Анюта… Галча... Всегда в нашем сердце, солнышко наше! Я обожаю тебя!" – написала актриса.

Контекст:

Мать Сумской умерла в ночь на 27 февраля.

Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Вышкородского района Киевской области. За свою актерскую карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах.

В браке с актером Вячеславом Сумским Анна Сумская родила двух дочерей – Наталью (1956) и Ольгу (1966).

Теги: смерть, Ольга Сумская, актриса, мать
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