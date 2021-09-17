"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы

МакSсим выписалась из больницы в середине августа и сейчас восстанавливается дома Фото: maksimartist / Instagram

На снимке заметно похудевшая 38-летняя певица позирует в мини-шортах и майке. Несколько дней назад в интервью телеведущей Ксении Собчак МакSим говорила, что после комы весит "в районе 43–44 килограммов".

Фотография певицы с дочерью набрала больше 200 тыс. лайков. В комментариях пользователи соцсети желают артистке здоровья и скорейшего выздоровления.

"Совсем худенькая стала, Марина, с возвращением", – написала argatkaterina.

"Вид уставший, выздоравливайте поскорее, МакSим!" – пожелала morskaya1988.

"Видны кости", – прокомментировала botahanshukenova.

"Ой, какое нежное и наполненное любовью фото", – заметила molotova_aleksandra.