"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы

На снимке заметно похудевшая 38-летняя певица позирует в мини-шортах и майке. Несколько дней назад в интервью телеведущей Ксении Собчак МакSим говорила, что после комы весит "в районе 43–44 килограммов".
Фотография певицы с дочерью набрала больше 200 тыс. лайков. В комментариях пользователи соцсети желают артистке здоровья и скорейшего выздоровления.
"Совсем худенькая стала, Марина, с возвращением", – написала argatkaterina.
"Вид уставший, выздоравливайте поскорее, МакSим!" – пожелала morskaya1988.
"Видны кости", – прокомментировала botahanshukenova.
"Ой, какое нежное и наполненное любовью фото", – заметила molotova_aleksandra.
View this post on Instagram
МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".
16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.
19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.
30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.
26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы. 9 августа певица обратилась к поклонникам через Instagram и поблагодарила их за поддержку. 13 августа появилась информация, что МакSим выписалась из больницы.