Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему

Выслушав стороны, присяжные пришли к выводу, что 50-летний Реп не смог доказать факт домогательств со стороны Спейси, о которых написал в исковом заявлении в 2020 году.
По словам Репа, Спейси, оставшись с ним наедине в комнате в своем доме, начал приставать к нему. На тот момент Спейси было 26 лет, а истцу – 14.
Во время судебных разбирательств Спейси заявил, что никогда не оставался наедине с Репом.
Судья после вердикта присяжных отказал Репу в удовлетворении его иска о домогательствах, но принял решение продолжить рассмотрение остальной части иска, где речь идет об избиении.
Адвокат Спейси Дженнифер Келлер, комментируя решение суда, заявил, что его клиент продолжит и дальше доказывать, что "невиновен во всем, в чем его обвиняют".
С 2017 года, по данным Reuters, около 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.
В июле и октябре 2019 года в США прекратили два дела против Спейси о сексуальных домогательствах.
После скандала его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.
В конце мая 2022 года британская прокуратура предъявила Спейси обвинение в четырех случаях сексуального насилия.