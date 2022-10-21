Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему

Адвокат Спейси заявил, что его клиент продолжит и дальше доказывать, что "невиновен во всем, в чем его обвиняют" Фото: ЕРА

Выслушав стороны, присяжные пришли к выводу, что 50-летний Реп не смог доказать факт домогательств со стороны Спейси, о которых написал в исковом заявлении в 2020 году.

По словам Репа, Спейси, оставшись с ним наедине в комнате в своем доме, начал приставать к нему. На тот момент Спейси было 26 лет, а истцу – 14.

Во время судебных разбирательств Спейси заявил, что никогда не оставался наедине с Репом.

Судья после вердикта присяжных отказал Репу в удовлетворении его иска о домогательствах, но принял решение продолжить рассмотрение остальной части иска, где речь идет об избиении.

Адвокат Спейси Дженнифер Келлер, комментируя решение суда, заявил, что его клиент продолжит и дальше доказывать, что "невиновен во всем, в чем его обвиняют".