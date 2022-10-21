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21 октября, 2022
 
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Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему

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Адвокат Спейси заявил, что его клиент продолжит и дальше доказывать, что "невиновен во всем, в чем его обвиняют"
Адвокат Спейси заявил, что его клиент продолжит и дальше доказывать, что "невиновен во всем, в чем его обвиняют"
Фото: ЕРА

20 октября Федеральный суд Манхэттена (Нью-Йорк) после трехнедельных разбирательств оправдал американского актера Кевина Спейси по делу о домогательствах к американскому актеру Энтони Репу. Об этом сообщает Reuters.

Выслушав стороны, присяжные пришли к выводу, что 50-летний Реп не смог доказать факт домогательств со стороны Спейси, о которых написал в исковом заявлении в 2020 году.

По словам Репа, Спейси, оставшись с ним наедине в комнате в своем доме, начал приставать к нему. На тот момент Спейси было 26 лет, а истцу  14. 

Во время судебных разбирательств Спейси заявил, что никогда не оставался наедине с Репом. 

Судья после вердикта присяжных отказал Репу в удовлетворении его иска о домогательствах, но принял решение продолжить рассмотрение остальной части иска, где речь идет об избиении. 

Адвокат Спейси Дженнифер Келлер, комментируя решение суда, заявил, что его клиент продолжит и дальше доказывать, что "невиновен во всем, в чем его обвиняют". 

Контекст:

С 2017 года, по данным Reuters, около 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.

В июле и октябре 2019 года в США прекратили два дела против Спейси о сексуальных домогательствах. 

После скандала его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.

В конце мая 2022 года британская прокуратура предъявила Спейси обвинение в четырех случаях сексуального насилия.

Теги: скандал, актер, обвинение, Кевин Спейси, насилие, домогательства
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