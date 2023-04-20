"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман

"Он первый предложил встречаться? Ты сразу поняла, что это твое?" – спросили у Полтавской фолловеры.

"Мы вместе сели и обсудили, кто мы друг другу, все моменты, какие волнуют, наши ожидания, потому что у отношений с публичным человеком есть нюансы, – написала 22-летняя избранница ведущего. – Я не совсем помню, о чем думала после первого свидания, но подсознательно сразу решила, что это мой человек".

По словам Полтавской, своим подругам она говорила, что не согласится встретиться с Остапчуком еще раз, так как ее "пугала его профессия".

"Отношения с ним – это постоянное внимание со стороны незнакомых людей, которое я не могу контролировать. Поэтому я сомневалась, но сейчас я не желаю о своем решении", – подытожила она.

Скриншот: poka.tya / Instagram