"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман

"Он первый предложил встречаться? Ты сразу поняла, что это твое?" – спросили у Полтавской фолловеры.
"Мы вместе сели и обсудили, кто мы друг другу, все моменты, какие волнуют, наши ожидания, потому что у отношений с публичным человеком есть нюансы, – написала 22-летняя избранница ведущего. – Я не совсем помню, о чем думала после первого свидания, но подсознательно сразу решила, что это мой человек".
По словам Полтавской, своим подругам она говорила, что не согласится встретиться с Остапчуком еще раз, так как ее "пугала его профессия".
"Отношения с ним – это постоянное внимание со стороны незнакомых людей, которое я не могу контролировать. Поэтому я сомневалась, но сейчас я не желаю о своем решении", – подытожила она.
До знакомства с Полтавской Остапчук был женат дважды. Оба брака он называет ошибками.
13 апреля Остапчук перестал скрывать отношения с Полтавской. Он сообщил, что они познакомились в сети во время работы над волонтерским проектом. 38-летний ведущий также сообщил, что стал первым мужчиной своей 22-летней избранницы. В свою очередь Полтавская заявила, что "их отношения для него третьи серьезные за всю жизнь". Остапчук старше своей новой девушки на 16 лет.
Полтавская с 18 лет работает в рекламе, сотрудничала с украинской ведущей Машей Ефросининой, а в настоящее время занимается рекламой и проектами своего избранника – в апреле пара запустила YouTube-шоу, в котором Остапчук является ведущим, а Полтавская – продюсером.