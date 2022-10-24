Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
Новости

"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Титов родился в Эстонии в 1973 году
Титов родился в Эстонии в 1973 году
Фото: Нікіта Тітов / Facebook

Украинский художник Никита Титов посвятил новую иллюстрацию украинцам, которые после умышленных обстрелов россиянами гражданской инфраструктуры Украины вынуждены экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок. Фото иллюстрации автор разместил 23 октября в Facebook.

На картине изображен погруженный во тьму многоэтажный дом, из окна которого светил луч в виде сердца.

"Свет наших сердец", – прокомментировали иллюстрацию подписчики.

"Свет всегда побеждает тьму", – написали фолловеры.

https://www.facebook.com/nikitavltitov/posts/pfbid08VNAxBxzVpx5joAoQEqDEeuMJn61bAWHV67Njn8zFft35V2T6pexJ3LtZFcmFTJjl

Контекст:

В октябре РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электричества.

Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии 21 октября НЭК "Укрэнерго" ввела ограничения на потребление электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Титов родился в Эстонии в 1973 году. Позже вместе с родителями переехал в Украину. Свой первый плакат "Страна рождается" создал в декабре 2013 года. Он известен как театральный художник, плакатист, иллюстратор.

Теги: художник, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Никита Титов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 