Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост

На фото девочка запечатлена лежащей на кушетке с прозрачным ограждением.

"Готова покорить мир", – написала Свитолина.

На снимке также запечатлены сумка и рюкзак – очевидно, спортсменка выписывается из роддома.

Контекст:

О рождении дочери Свитолина сообщила 15 октября.

Отец ребенка – супруг Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис. Они поженились летом 2021 года в Швейцарии.

15 мая 2022 года спортсменка сообщила, что они с Монфисом в октябре впервые станут родителями, и рассекретила пол будущего ребенка.

В первый день войны Свитолина поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.