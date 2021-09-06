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06 сентября, 2021
 
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"Так красивее". Верещук коротко постриглась

Верещук: Пару часов посвятила парикмахерской
Верещук: Пару часов посвятила парикмахерской
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук на своей странице в Facebook 5 сентября сообщила, что сменила прическу.

"В воскресенье после спорта пару часов посвятила парикмахерской. Готовлюсь к рабочей неделе", – написала она.

Нардеп обнародовала два снимка, на которых продемонстрировала новый образ – короткую стрижку.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1729658830553966

"Смена имиджа – это круто. Вам так красивее", – прокомментировал подписчик Alex Rakus.

"Вам идет", – отметил Oleg Posternak. 

Контекст:

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.

20 сентября 2020 года нардеп была утверждена как кандидат на пост мэра Киева. На выборах, которые состоялись 25 октября, она заняла пятое место

Верещук замужем за возглавлявшим львовское спецподразделение "Альфа" Михаилом Кухаренко. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

У Верещук от предыдущих отношений есть сын Олег (2004). Он – студент-первокурсник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Теги: Ирина Верещук, Слуга народа, стрижка, прическа, нардеп
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