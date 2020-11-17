  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию

11-летний Егор Веретенников заявил, что не считает блогера Наталью Веретенникову, которая является автором скандального видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы, своей матерью, так как никогда не получал от нее материнской любви.

11-летний сын блогера Анастасии Веретенниковой Егор Веретенников в интервью, которое вышло в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", заявил, что видит свою мать только в Instagram.

"Могу сказать, что она мне никем не приходится. Я ее уже давно не считаю мамой, потому что она меня бросила. По поведению можно сказать, что она больше любит себя. Умный человек никогда бы не выкладывал такие фотографии. Мы ее, можно сказать, вычеркнули из семьи", – заявил он.

По словам Егора, мамой он называет бабушку по отцу Наталью Молчанову. Он также сообщил, что его друзья во дворе обсуждали видео с участием российского футболиста Дзюбы, снятое его матерью.

"С этого дня я решил поговорить с мамой, чтобы в 14 лет поменять фамилию. Я не хочу носить эту фамилию. Наталья Веретенникова не воспитывала меня. Никакой любви я от нее не получал. Такая мама мне не нужна", – подытожил он.

Как сообщила в эфире передачи Молчанова, которую он называет мамой, в 16 лет Веретенникова начала жить с ее сыном, а вскоре родила Егора. По словам Молчановой, после того, как ребенок в пятимесячном возрасте оказался в хабаровской больнице без документов, она решила его забрать к себе.

По словам односельчан Веретенниковой, она была для родителей приемной дочерью. Сейчас матери блогера нет в живых, а судьба отца неизвестна.

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Видео: Прямой эфир / YouTube

Дзюба – нападающий питерского "Зенита", а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу.

В начале ноября Дзюба был отстранен от текущих сборов национальной футбольной сборной России после того, как в сети появился интимный ролик с его участием – на видео было запечатлено, как он мастурбирует.

Футболист в ответ заявил, что не является идеальным человеком и может ошибаться.

Как вскоре стало известно, автором опубликованного ролика является Веретенникова, которая, по ее словам, была по ту сторону экрана во время записи ролика.