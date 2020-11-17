Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2020
 
Новости

"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию

11-летний Егор Веретенников заявил, что не считает блогера Наталью Веретенникову, которая является автором скандального видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы, своей матерью, так как никогда не получал от нее материнской любви.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Веретенникова заявила, что является автором видео с мастурбирующим Дзюбой
Веретенникова заявила, что является автором видео с мастурбирующим Дзюбой
Скриншот: Прямой эфир / YouTube

11-летний сын блогера Анастасии Веретенниковой Егор Веретенников в интервью, которое вышло в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", заявил, что видит свою мать только в Instagram. 

"Могу сказать, что она мне никем не приходится. Я ее уже давно не считаю мамой, потому что она меня бросила. По поведению можно сказать, что она больше любит себя. Умный человек никогда бы не выкладывал такие фотографии. Мы ее, можно сказать, вычеркнули из семьи", – заявил он.

По словам Егора, мамой он называет бабушку по отцу Наталью Молчанову. Он также сообщил, что его друзья во дворе обсуждали видео с участием российского футболиста Дзюбы, снятое его матерью.

"С этого дня я решил поговорить с мамой, чтобы в 14 лет поменять фамилию. Я не хочу носить эту фамилию. Наталья Веретенникова не воспитывала меня. Никакой любви я от нее не получал. Такая мама мне не нужна", – подытожил он.

Как сообщила в эфире передачи Молчанова, которую он называет мамой, в 16 лет Веретенникова начала жить с ее сыном, а вскоре родила Егора. По словам Молчановой, после того, как ребенок в пятимесячном возрасте оказался в хабаровской больнице без документов, она решила его забрать к себе.

По словам односельчан Веретенниковой, она была для родителей приемной дочерью. Сейчас матери блогера нет в живых, а судьба отца неизвестна.

ВИДЕО
Видео: Прямой эфир / YouTube

Дзюба – нападающий питерского "Зенита", а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу. 

В начале ноября Дзюба был отстранен от текущих сборов национальной футбольной сборной России после того, как в сети появился интимный ролик с его участием – на видео было запечатлено, как он мастурбирует.

Футболист в ответ заявил, что не является идеальным человеком и может ошибаться.

Как вскоре стало известно, автором опубликованного ролика является Веретенникова, которая, по ее словам, была по ту сторону экрана во время записи ролика.

Теги: Россия, Instagram, скандал, Артем Дзюба, Наталья Веретенникова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник
  Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник
Елена ПОСКАННАЯ
Поэт Коротко: Господь показывает: будь ты миллионер, миллиардер, президент, от коронавируса не спрячешься – он всех поставил в равные условия
Поэт Коротко: Господь показывает: будь ты миллионер, миллиардер, президент, от коронавируса не спрячешься – он всех поставил в равные условия
Татьяна НИКУЛЕНКО
"Предприниматели должны работать". В каких городах Украины мэры отказались вводить "карантин выходного дня" и почему. Список
"Предприниматели должны работать". В каких городах Украины мэры отказались вводить "карантин выходного дня" и почему. Список
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Федишин рассказала, почему подала апартаменты в Болгарии
Федишин рассказала, почему подала апартаменты в Болгарии
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Волочкова расставила ноги над головой любовника
Волочкова расставила ноги над головой любовника
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба
Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS