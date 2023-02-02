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02 февраля, 2023
 
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Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Tarabarova: Восемь лет пролитой крови для того, чтобы мы наконец-то начали ценить свое
Tarabarova: Восемь лет пролитой крови для того, чтобы мы наконец-то начали ценить свое
Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

Украинская певица Tarabarova в интервью, которое 2 февраля опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, заявила, что поддерживает тех украинских артистов, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказались петь на русском языке.

"Все, кто до 24 февраля делал вид, что войны не было, после 24-го переоделись в цвета, которые я люблю. И если так подумать, они мои союзники. Я их буду поддерживать и благодарить, что после 24 они начали петь на украинском, разговаривать, вести свои социальные сети, – заявила артистка. – Но мы должны понимать, какой краской это было сделано. Это же кровь защитников с 2014 года. Восемь лет пролитой крови для того, чтобы мы наконец-то начали ценить свое". 

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года артистка призналась, что ради своих детей они начали с мужем говорить в быту на украинском языке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Tarabarova
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