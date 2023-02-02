Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников

"Все, кто до 24 февраля делал вид, что войны не было, после 24-го переоделись в цвета, которые я люблю. И если так подумать, они мои союзники. Я их буду поддерживать и благодарить, что после 24 они начали петь на украинском, разговаривать, вести свои социальные сети, – заявила артистка. – Но мы должны понимать, какой краской это было сделано. Это же кровь защитников с 2014 года. Восемь лет пролитой крови для того, чтобы мы наконец-то начали ценить свое".

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем, они поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Осенью 2022 года артистка призналась, что ради своих детей они начали с мужем говорить в быту на украинском языке.