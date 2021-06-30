"Теперь бы написала не то и не так". Автор романа "Танец дикобразов" Санина рассказала, что пережила после презентации первой книги

"Казалось, вот она – кульминация! Выступление на Арсенале, автограф-сессия (ну, пусть пришло чуть больше трех человек за автографами, но пришли!). Я встретила море поддержки. Бери и радуйся. Но, когда пришла домой и свалилась от впечатлений без задних ног, меня догнали совсем другие чувства", – написала автор.

По словам Саниной, она сперва пережила раздражение из-за того, что говорила со сцены или, наоборот, забыла сказать, а после у нее появилась тревога из-за мыслей о том, что будет с книгой дальше.

"Будет продаваться или нет? Куда нести продолжение истории и стоит ли вообще продолжать? Или остановиться и подождать реакции читателей? А потом я взяла ее в руки, понюхала, прижалась щекой и пообещала, что никогда не брошу ее. Пусть с тех пор, как ее написала, я немного выросла над собой и теперь бы написала совсем не то и не так. Ну а что делать – родила, то уже все, выхода нет. Если уже официально я автор и писательница, то должен нести эту ношу", – резюмировала она.