"Теперь бы написала не то и не так". Автор романа "Танец дикобразов" Санина рассказала, что пережила после презентации первой книги

"Казалось, вот она – кульминация! Выступление на Арсенале, автограф-сессия (ну, пусть пришло чуть больше трех человек за автографами, но пришли!). Я встретила море поддержки. Бери и радуйся. Но, когда пришла домой и свалилась от впечатлений без задних ног, меня догнали совсем другие чувства", – написала автор.
По словам Саниной, она сперва пережила раздражение из-за того, что говорила со сцены или, наоборот, забыла сказать, а после у нее появилась тревога из-за мыслей о том, что будет с книгой дальше.
"Будет продаваться или нет? Куда нести продолжение истории и стоит ли вообще продолжать? Или остановиться и подождать реакции читателей? А потом я взяла ее в руки, понюхала, прижалась щекой и пообещала, что никогда не брошу ее. Пусть с тех пор, как ее написала, я немного выросла над собой и теперь бы написала совсем не то и не так. Ну а что делать – родила, то уже все, выхода нет. Если уже официально я автор и писательница, то должен нести эту ношу", – резюмировала она.
"Книжный арсенал" – ежегодный международный книжный фестиваль, основанный в 2011 году. Его отличительные особенности от других литературных фестивалей в Украине – это впервые опробованные на нем медийные форматы: публичные интервью, интеллектуальные дискуссии, экспериментальные литературно-музыкальные перфомансы.
В мае 2020 года должен был состояться юбилейный Х международный фестиваль, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Он будет проводиться с 23-го по 27 июня.
Татьяна Санина окончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия". Работала заместителем исполнительного продюсера на съемках украинского фильма "Только чудо".
"Танец дикобразов" – первая книга писательницы.