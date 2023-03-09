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09 марта, 2023
 
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"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах

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Егорова, готовясь к эфирам, тренируется со своим партнером шесть раз в неделю по несколько часов
Егорова, готовясь к эфирам, тренируется со своим партнером шесть раз в неделю по несколько часов
Фото: reality.show_tv / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова в интервью, которое 9 марта опубликовано на немецком сайте Tag24, призналась, что согласилась на участие в немецком танцевальном шоу для того, чтобы выйти из тени и заставить своих детей гордиться ею.

По словам Егоровой, сейчас ее жизнь полностью сосредоточена вокруг шоу, а "дома все выглядит хаотично".

В интервью она призналась, что, готовясь к эфирам, тренируется со своим партнером шесть раз в неделю по несколько часов.

В комментарии немецкому изданию Express  Егорова также рассказал, что из-за постоянных тренировок испытывает постоянную боль в мышцах, хотя ранее считала себя спортивным человеком, подготовленным к нагрузкам.

По словам 49-летней Егоровой "теперь каждое движение болезненно, а ломота в мышцах стала ее постоянным спутником". 

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Сейчас Егорова является участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Премьера проекта состоялась 17 февраля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Наталья Кличко, танцы, Наталья Егорова
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