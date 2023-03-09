"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах

Егорова, готовясь к эфирам, тренируется со своим партнером шесть раз в неделю по несколько часов Фото: reality.show_tv / Instagram

По словам Егоровой, сейчас ее жизнь полностью сосредоточена вокруг шоу, а "дома все выглядит хаотично".

В интервью она призналась, что, готовясь к эфирам, тренируется со своим партнером шесть раз в неделю по несколько часов.

В комментарии немецкому изданию Express Егорова также рассказал, что из-за постоянных тренировок испытывает постоянную боль в мышцах, хотя ранее считала себя спортивным человеком, подготовленным к нагрузкам.

По словам 49-летней Егоровой "теперь каждое движение болезненно, а ломота в мышцах стала ее постоянным спутником".