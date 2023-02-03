Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом

"Аффирмация пятницы в детских рисунках", – подписал он фото.

Контекст:

Путин был избран президентом РФ в 2000 году. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.