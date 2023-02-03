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03 февраля, 2023
 
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Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом

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Ткаченко назвал принт на толстовке о смерти Путина пятничной аффирмацией
Ткаченко назвал принт на толстовке о смерти Путина пятничной аффирмацией
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 3 февраля разместил в Facebook фото, на котором запечатлен в рабочем кабинете в черной толстовке с изображением лежащего на земле человека, обведенного мелом, и надписью "Путин сдох".

"Аффирмация пятницы в детских рисунках", – подписал он фото.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0yae5nh1tN49mH8V4CrXdGY4wKyPXCPK6mDSPRAwaqngeUNYfpZQ1Y95AiAYw5VXXl

Контекст:

Путин был избран президентом РФ в 2000 году. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, смерть, Александр Ткаченко
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