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14 марта, 2020
 
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Тодоренко прекратила кормить сына грудью

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что на протяжении года и трех месяцев кормила своего сына Майкла грудью, избегая заморозки молока для кормления из бутылки.

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Тодоренко: Я так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой
Тодоренко: Я так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram пляжным снимком с сыном Майклом на руках.

"Вот и все. Один год и три прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. И нет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике, которыми кормили бабушки, няни, тети нашего сына (хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой", – написала она.

Как отметила Тодоренко, по ряду причин возможности уйти в декрет не было, и ей не хотелось бросать работу, потому она совмещала кормление с профессиональной занятостью.

"У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые два часа. И когда вокруг слетались коршуны со своими "добрыми советами" о том, как правильно кормить ребенка, или "пора бы уже сворачивать лактацию", меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном", – призналась она.

Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября того же года. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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