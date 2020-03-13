Тодоренко прекратила кормить сына грудью

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram пляжным снимком с сыном Майклом на руках.
"Вот и все. Один год и три прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. И нет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике, которыми кормили бабушки, няни, тети нашего сына (хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой", – написала она.
Как отметила Тодоренко, по ряду причин возможности уйти в декрет не было, и ей не хотелось бросать работу, потому она совмещала кормление с профессиональной занятостью.
"У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые два часа. И когда вокруг слетались коршуны со своими "добрыми советами" о том, как правильно кормить ребенка, или "пора бы уже сворачивать лактацию", меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном", – призналась она.
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#ВотИВсё * #ГВ 1 год и 3 прекрасных месяца лактации * Кто бы мог подумать , что в таком сумасшедшем графике это возможно. И неееет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике , которыми кормили бабушки , няни , тети нашего сына(хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством , что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу. Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2часа * И когда вокруг слетались коршуны со своими «добрыми советами» о том, как правильно кормить ребёнка или «пора бы уже сворачивать лактацию», меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном. Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье , необходимые микроэлементы, иммунитет и тд..., это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь. Не в коем случае не хочу обидеть тех, кто на ИВ. Всякое в жизни бывает, и каждая из нас - индивидуальна и уникальна, но я очень уважаю * тех девушек , которые изо всех сил борются за грудное вскармливание * . #пролактиноваяБогиня * #регинатодоренко #матьмайкла
Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября того же года. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.