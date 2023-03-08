Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2023
 
Новости

Торт "Прага". Рецепт от Глинской

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Торт "Прага" готовится на основе шоколадного бисквита
Торт "Прага" готовится на основе шоколадного бисквита
Фото: depositphotos.com

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 7 марта поделилась в YouTube рецептом шоколадного торта.

Ингредиенты для бисквита: 160 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры), 160 г сахара (6,5 ст. л. с горкой), 200 г яиц (комнатной температуры) – 4 шт., 80 мл сливок (жирностью 10–15%) – 5 ст. л. + 1 ч. л., 100 г черного шоколада, 140 г муки (7 ст. л. без горки), 6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки), 25 г какао-порошка (4 ч. л. без горки).

Для крема: 20 г желтка (1 шт.), 20 мл воды (1,5 ст. л.), 200 г сгущенки (один стакан), 200 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры), 15 г какао-порошка (1 ст. л. с горкой), 30 мл коньяка (2 ст. л.).

Сироп для пропитки: 100 г абрикосового варенья (0,5 стакана), 50 мл воды (0,25 стакана), 30 мл коньяка (2 ст. л.). Для глазури: 130 г черного шоколада, 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.).

Для декора: 20–30 г молочного шоколада.

Для приготовления бисквита нужно смешать сухие ингредиенты: муку, какао-порошок и разрыхлитель, влить сливки в шоколад и прогреть. Шоколад должен растопиться. Взбить масло комнатной температуры на медленной скорости несколько минут. Оно должно посветлеть и увеличиться в объеме. Добавить к маслу сахар, яйца и перемешать. Добавить растопленный шоколад и перемешать. Добавить разрыхлитель и перемешать в однородную консистенцию.
Вылить тесто в форму, чтобы оно заполнило ее примерно на 2/3.

Отправить форму в разогретую духовку до 165 °С на 40–45 мин.

После выпекания оставить бисквит при комнатной температуре, чтобы он остыл, вынуть его из формы. Срезать верхнюю часть биксвита. Разрезать его еще на три коржа.

Для приготовления крема отправить в сотейник воду и желток, перемешать. Влить сгущенку и снова перемешать. Как только смесь начнет кипеть, снять ее с плиты.

Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре. Взбить сливочное масло, чтобы оно посветлело и увеличилось в объеме. Добавить к маслу какао-порошок с помощью сита. Перемешать. Добавить к маслу с какао смесь для крема. Перемешать. Влить коньяк и снова перемешать.

Чтобы приготовить сироп для пропитки, нужно смешать в сотейнике воду, абрикосовое варенье, которое предварительно нужно пропустить через сито, и коньяк. Довести до кипения, снять с плиты и охладить.

Коржи смазать сиропом и кремом послойно. Поставить торт в холодильник на два часа. Для приготовления глазури нужно смешать растопленный шоколад с растительным маслом. Глазурью полить готовый торт. Посыпать его бисквитной крошкой. Ее нужно сделать, измельчив срезанную верхнюю часть бисквита. Отправить торт в холодильник еще на 20–30 минут.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: шоколад, блогеры, сахар, МастерШеф, блогер, рецепт, яйца, Елизавета Глинская, рецепты, масло, какао, торт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
Алеся БАЦМАН
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да то как именно?
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да – то как именно?
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
Галина ГРИШИНА
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Галина ГРИШИНА
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
"Найкращі топдівчата ходять в піксель-формі". Military Band 93 OMBr Kholodnyi Yar посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Найкращі топдівчата ходять в піксель-формі". Military Band 93 OMBr Kholodnyi Yar посвятил песню украинским защитницам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
Галина ГРИШИНА
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
Галина ГРИШИНА
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Галина ГРИШИНА
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 