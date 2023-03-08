  Торт "Прага". Рецепт от Глинской

Ингредиенты для бисквита: 160 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры), 160 г сахара (6,5 ст. л. с горкой), 200 г яиц (комнатной температуры) – 4 шт., 80 мл сливок (жирностью 10–15%) – 5 ст. л. + 1 ч. л., 100 г черного шоколада, 140 г муки (7 ст. л. без горки), 6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки), 25 г какао-порошка (4 ч. л. без горки).

Для крема: 20 г желтка (1 шт.), 20 мл воды (1,5 ст. л.), 200 г сгущенки (один стакан), 200 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры), 15 г какао-порошка (1 ст. л. с горкой), 30 мл коньяка (2 ст. л.).

Сироп для пропитки: 100 г абрикосового варенья (0,5 стакана), 50 мл воды (0,25 стакана), 30 мл коньяка (2 ст. л.). Для глазури: 130 г черного шоколада, 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.).

Для декора: 20–30 г молочного шоколада.

Для приготовления бисквита нужно смешать сухие ингредиенты: муку, какао-порошок и разрыхлитель, влить сливки в шоколад и прогреть. Шоколад должен растопиться. Взбить масло комнатной температуры на медленной скорости несколько минут. Оно должно посветлеть и увеличиться в объеме. Добавить к маслу сахар, яйца и перемешать. Добавить растопленный шоколад и перемешать. Добавить разрыхлитель и перемешать в однородную консистенцию.

Вылить тесто в форму, чтобы оно заполнило ее примерно на 2/3.

Отправить форму в разогретую духовку до 165 °С на 40–45 мин.

После выпекания оставить бисквит при комнатной температуре, чтобы он остыл, вынуть его из формы. Срезать верхнюю часть биксвита. Разрезать его еще на три коржа.

Для приготовления крема отправить в сотейник воду и желток, перемешать. Влить сгущенку и снова перемешать. Как только смесь начнет кипеть, снять ее с плиты.

Перелить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре. Взбить сливочное масло, чтобы оно посветлело и увеличилось в объеме. Добавить к маслу какао-порошок с помощью сита. Перемешать. Добавить к маслу с какао смесь для крема. Перемешать. Влить коньяк и снова перемешать.

Чтобы приготовить сироп для пропитки, нужно смешать в сотейнике воду, абрикосовое варенье, которое предварительно нужно пропустить через сито, и коньяк. Довести до кипения, снять с плиты и охладить.

Коржи смазать сиропом и кремом послойно. Поставить торт в холодильник на два часа. Для приготовления глазури нужно смешать растопленный шоколад с растительным маслом. Глазурью полить готовый торт. Посыпать его бисквитной крошкой. Ее нужно сделать, измельчив срезанную верхнюю часть бисквита. Отправить торт в холодильник еще на 20–30 минут.

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Видео: Liza Glinskaya / YouTube