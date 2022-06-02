Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire

Во время фотосессии актер примерил несколько образов, в том числе позируя в расстегнутой белой рубашке, демонстрируя шрамы на груди.

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Контекст:

В декабре 2020 года актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, попросив называть ее Эллиотом.

В марте 2021 года в интервью Times актер сообщил, что ощущал себя мужчиной с детства.

В 2018 году Эллен Пейдж узаконила брак с танцовщицей Эммой Портнер. В январе 2021 года пара рассталась.

Актриса Эллен Пейдж известна по фильмам "Джуно", "Начало", "Люди Икс", сериалу "Академия Амбрелла".