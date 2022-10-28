"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует

Оля Полякова, которая в одном из выпусков шоу "Дорослі дівчата" призналась, что не ужинает, но каждый вечер пьет вино, решила перестать употреблять алкоголь. На своей странице она выложила картинку в поддержку трезвости и записала стори.

"Три дня без алкоголя и меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?" А я говорю: "Не увидела никакой разницы, поэтому не вижу никакого смысла", – рассказала звезда.

Фото: polyakovamusic / Instagram