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28 октября, 2022
 
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"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует

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Полякова отказалась от алкоголя
Полякова отказалась от алкоголя
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в своем Instagram призналась подписчикам, что отказалась от алкоголя. Своими эмоциями от этого шага звезда поделилась 28 октября.

Оля Полякова, которая в одном из выпусков шоу "Дорослі дівчата" призналась, что не ужинает, но каждый вечер пьет вино, решила перестать употреблять алкоголь. На своей странице она выложила картинку в поддержку трезвости и записала стори.

"Три дня без алкоголя и меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?" А я говорю: "Не увидела никакой разницы, поэтому не вижу никакого смысла", – рассказала звезда.

Фото: polyakovamusic / Instagram
Фото: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: Украина, алкоголь, шоу-бизнес, Оля Полякова, певица
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