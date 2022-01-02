"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте

"Мои любимые, с Новым годом! Желаю вам здоровья, любви и гармонии. Пусть исполняются желания сердца и будет тепло на душе", – подписала она публикацию.

Фото 43-летней Лорак собрало больше 98 тыс. лайков.

"Бомба-девочка", – отреагировал ruslan_tuhtaev58.

"Ани, ты самая прекрасная, и также твоя фигурка – просто супер. А твои бы ножки – да мне бы их мне на плечи", – написал sashakot734.

"Мармеладка", – прокомментировал 1903gaza.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)