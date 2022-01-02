Бульвар Шоубиз
 
02 января, 2022
 
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"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте

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Фото 43-летней Ани Лорак собрало больше 98 тыс. лайков
Фото 43-летней Ани Лорак собрало больше 98 тыс. лайков
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 31 декабря опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в красном, расшитом пайетками, коротком платье-бюстье, подчеркивающем ее грудь.

"Мои любимые, с Новым годом! Желаю вам здоровья, любви и гармонии. Пусть исполняются желания сердца и будет тепло на душе", – подписала она публикацию.

Фото 43-летней Лорак собрало больше 98 тыс. лайков.

"Бомба-девочка", – отреагировал ruslan_tuhtaev58.

"Ани, ты самая прекрасная, и также твоя фигурка – просто супер. А твои бы ножки – да мне бы их мне на плечи", – написал sashakot734.

"Мармеладка", – прокомментировал 1903gaza.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

Теги: Ани Лорак, платье, фигура, певица, грудь, декольте
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