"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели

Актриса на части фото запечатлена вместе с детьми, на некоторых снимках – только ее дети.

Подписчики обратили внимание на округлившийся живот Узерли.

"Ты беременна?" – спросила подписчица wilmaris35.

"Да?" – присоединился к вопросу amyry29.

13 июля актриса опубликовала фотосессию, для которой снялась в голубой ночной на тонких бретелях и с завышенной талией. Она позировала в постели.

Контекст:

Узерли одна воспитывает дочерей.

Отец Лары (2014) – турецкий бизнесмен Джан Атеша. С ним она рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года. Имя отца Лили Кои (2020) Узерли замалчивает.

Актриса стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011). Хюррем (Роксолана) по происхождению была украинкой. Ее звали Анастасией (Александрой) Лисовской. Вместе с тем, она так и не высказалась о войне России против Украины.