  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время

Алеся Бацман: Хочу, чтобы то, что я делаю, увидели как можно больше людей Фото: alesiabatsman / Instagram

"У меня большие амбиции, здоровые, творческие, профессиональные. Что я хочу? Чтобы мой YouTube-канал получил "Золотую кнопку", например. Чтобы у меня было просмотров моих интервью не сотни тысяч, а миллионы", – рассказала Бацман.

Она добавила, что планирует существенно расширить свою читательскую и зрительскую аудитории.

"Хочу, чтобы то, что я делаю, увидели как можно больше людей и сказали: "Класс, молодец, продолжай в том же духе!" – сказала Бацман.

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Видео: DOROTYE / YouTube