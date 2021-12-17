Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
Новости

"У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся Бацман: Хочу, чтобы то, что я делаю, увидели как можно больше людей
Алеся Бацман: Хочу, чтобы то, что я делаю, увидели как можно больше людей
Фото: alesiabatsman / Instagram

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в интервью YouTube-каналу Dorotye, которое вышло 16 декабря, заявила, что в ее ближайших профессиональных планах – достичь 1 млн подписчиков в YouTube.

"У меня большие амбиции, здоровые, творческие, профессиональные. Что я хочу? Чтобы мой YouTube-канал получил "Золотую кнопку", например. Чтобы у меня было просмотров моих интервью не сотни тысяч, а миллионы", – рассказала Бацман.

Она добавила, что планирует существенно расширить свою читательскую и зрительскую аудитории.

"Хочу, чтобы то, что я делаю, увидели как можно больше людей и сказали: "Класс, молодец, продолжай в том же духе!" – сказала Бацман.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Она была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".

Собственный YouTube-канал Бацман запустила в феврале 2018 года. На данный момент на нем больше 110 тыс. подписчиков.

В 2006 году познакомилась, а спустя пять лет вышла замуж за основателя издания "ГОРДОН", журналиста Дмитрия Гордона. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Теги: Дмитрий Гордон, YouTube, Алеся Бацман, журналисты, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
Алина ГРЕЧАНАЯ
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS