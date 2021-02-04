Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ

Американская модель Ким Кардашян специально уехала из дома, пока ее супруг, рэпер и продюсер Канье Уэст собирал свои вещи, пишет Page Six.

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст вывез 500 пар обуви из дома в Калабасасе (Калифорния), где проживал вместе с женой, моделью Ким Кардашян и детьми. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, 3 февраля сообщил таблоид Page Six.

Отмечается, что Кардашян с детьми "специально покинули дом", чтобы дать время Уэсту собрать вещи. Очевидцы утверждают, что помимо обуви, он вывез и часть других личных предметов.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год они с мужем встретили порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

Предполагается, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью. Супруги публикации в СМИ об их разводе не комментируют.