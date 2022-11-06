Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2022
 
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Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra

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Деньги от продажи авто Фредди Меркьюри Данилко передаст на строительство реабилитационного центра
Деньги от продажи авто Фредди Меркьюри Данилко передаст на строительство реабилитационного центра
Фото: v_serduchka / Instagram

Основатель криптобиржи Whitebit, украинский предприниматель Владимир Носов приобрел за 11 млн грн Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором до последних дней жизни ездил лидер британской группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом он сообщил 6 ноября в Instagram.

"Сегодня я стал обладателем уникального лота. Что я могу сказать? Я не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас – уровень", – прокомментировал покупку Носов.

Автомобиль был выставлен на аукцион Sothebyʼs украинским артистом Андреем Данилко. Он приобрел раритетный автомобиль в 2013 году на аукционе в Бирмингеме, заплатив за него £74 тыс. Вырученные от продажи деньги Данилко передал на строительство в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

Контекст:

Ранее компания Носова приобрела на аукционе за $900 тыс. хрустальный микрофон победителей "Евровидения 2022"  украинской группы Kalush Orchestra.

Вырученные на аукционе деньги были направлены на закупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.

Теги: Queen, Фредди Меркьюри, автомобиль, Sothebyʼs, Kalush Orchestra
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