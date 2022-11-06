Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra

"Сегодня я стал обладателем уникального лота. Что я могу сказать? Я не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас – уровень", – прокомментировал покупку Носов.

Автомобиль был выставлен на аукцион Sothebyʼs украинским артистом Андреем Данилко. Он приобрел раритетный автомобиль в 2013 году на аукционе в Бирмингеме, заплатив за него £74 тыс. Вырученные от продажи деньги Данилко передал на строительство в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Nosov | Blockchain (@wbt.nosov)