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07 января, 2022
 
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Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"

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Статуэтку "Оскар" Сидни Пуатье получил в 1963 году
Статуэтку "Оскар" Сидни Пуатье получил в 1963 году
Фото: michelbadjockeys / Instagram

В Лос-Анжелесе в четверг, 6 января, на 94-м году жизни скончался Сидни Пуатье – первый темнокожий американский актер, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль. О его смерти 7 января сообщило американское информагентство The Associated Press.

Причина смерти актера не уточняется.

Контекст:

Сидни Пуатье родился 20 февраля 1927 года в Майами. Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший актер" он получил в 1963 году, сыграв в фильме "Полевые лилии", а первую номинацию на премию американской киноакадемии Пуатье получил еще раньше – в 1958 году за фильм "Не склонившие головы".

Пуатье снялся в более чем 50 картинах.

В 1997 году Пуатье стал послом Багамских островов в Японии и занимал этот пост в течение 10 лет. Он также был постоянным представителем Багамских островов при ЮНЕСКО.

Теги: смерть, Оскар, премия, актер
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