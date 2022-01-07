Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"

Причина смерти актера не уточняется.

Контекст:

Сидни Пуатье родился 20 февраля 1927 года в Майами. Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший актер" он получил в 1963 году, сыграв в фильме "Полевые лилии", а первую номинацию на премию американской киноакадемии Пуатье получил еще раньше – в 1958 году за фильм "Не склонившие головы".

Пуатье снялся в более чем 50 картинах.

В 1997 году Пуатье стал послом Багамских островов в Японии и занимал этот пост в течение 10 лет. Он также был постоянным представителем Багамских островов при ЮНЕСКО.