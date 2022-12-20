Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2022
 
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Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл

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Терри Холл скончался после непродолжительной болезни, сообщили его коллеги
Терри Холл скончался после непродолжительной болезни, сообщили его коллеги
Фото: ЕРА

Британский музыкант, вокалист группы The Specials Терри Холл скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается 20 декабря на странице коллектива в Twitter.

"После непродолжительной болезни умер Терри, наш прекрасный друг, брат и один из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которые когда‑либо рождались в этой стране.  Его музыка и его выступления заключали в себе самую суть жизни: радость, боль, юмор, борьбу за справедливость, но прежде всего любовь", – говорится в сообщении.

Контекст:

The Specials была основана в 1977 году. Коллектив прославился в 80-х годах благодаря композициям Too Much Too Young и Ghost Town.

Терри Холл кроме работы в группе также строил сольную карьеру. Он выпустил два сольных альбома – Home и Laugh,  а также сотрудничал с известными британскими артистами.

Теги: музыка, болезнь, музыкант
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Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
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