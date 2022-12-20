Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл

"После непродолжительной болезни умер Терри, наш прекрасный друг, брат и один из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которые когда‑либо рождались в этой стране. Его музыка и его выступления заключали в себе самую суть жизни: радость, боль, юмор, борьбу за справедливость, но прежде всего любовь", – говорится в сообщении.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022