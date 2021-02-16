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16 февраля, 2021
 
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Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова

Советская и российская актриса Лариса Кичанова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие" роль туристки, скончалась на 72-м году жизни.

Кичанова родилась в 1949 году
Кичанова родилась в 1949 году
Фото: kino-teatr.ru

16 февраля умерла 71-летняя советская и российская актриса Лариса Кичанова. Об этом сообщается на странице российского Государственного академического Малого театра в Facebook.

"Сегодня у нас очень печальные новости – не стало прекрасной актрисы, заслуженной артистки России Ларисы Кичановой. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования семье и близким Ларисы Георгиевны", – говорится в публикации. 

Причина смерти актрисы не называется.

https://www.facebook.com/maly.ru/posts/4020954414611079

Директор театра Тамара Михайлова в комментарии российскому изданию "MK.ru" заявила, что причиной смерти Кичановой могли стать осложнения, вызванные коронавирусом.

Кичанова родилась в 1949 году в Оренбурге. После окончания ГИТИС в 1972 году была принята в Малый театр. где сыграла около 45 ролей.  В фильме "А зори здесь тихие" (1972) Кичанова сыграла роль туристки. Актриса также снималась в фильмах "Ка-ка-ду" (1992) и "Правда – хорошо, а счастье лучше" (2005).

Теги: Россия, смерть, актриса, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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