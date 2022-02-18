"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом

Певица выбрала модель платья с декольтированным лифом с вырезом по центру груди, и с прозрачными вставками на торсе и ногах.

Снимки были сделаны на церемонии вручения премии "Украинская песня года".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Я, конечно, понимаю, дизайнеры и все такое... Но это перебор, скучаем по нежной и женственной Тине", – призналась подписчица zengabin.

"При всем уважении к Тине и ее творчеству, вчерашние образы безвкусны и вульгарны", – заявила ritakrafftova.

"Для борделя", – написал vladbrukva.

"Ужас! Грудь из чашечки вываливается. Платье явно мало, особенно верх. Ужасный наряд", – отметила gonashiditi.