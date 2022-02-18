Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом

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Образ Тины Кароль раскритиковали фолловеры
Образ Тины Кароль раскритиковали фолловеры
Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице 37-летней украинской певицы Тины Кароль в Instagram 18 февраля обнародовала подборку снимков, для которых она позировала в черном платье, расшитого пайетками.

Певица выбрала модель платья с декольтированным лифом с вырезом по центру груди, и с прозрачными вставками на торсе и ногах.

Снимки были сделаны на церемонии вручения премии "Украинская песня года".

"Я, конечно, понимаю, дизайнеры и все такое... Но это перебор, скучаем по нежной и женственной Тине", – призналась подписчица zengabin.

"При всем уважении к Тине и ее творчеству, вчерашние образы безвкусны и вульгарны", – заявила ritakrafftova.

"Для борделя", – написал vladbrukva.

"Ужас! Грудь из чашечки вываливается. Платье явно мало, особенно верх. Ужасный наряд", – отметила gonashiditi.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005-м она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Церемония вручения премии "Украинская песня года" состоялась 16 февраля во Дворце искусств "Украина" в Киеве.

Теги: бордель, платье, Тина Кароль, певица, грудь, бюстгальтер, декольте
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