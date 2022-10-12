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13 октября, 2022
 
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В Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча нового премьер-министра Великобритании с Чарльзом III

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Трасс 5 сентября победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а 6 сентября после встречи с Елизаветой II приступила к исполнению обязанностей премьер-министра
Трасс 5 сентября победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а 6 сентября после встречи с Елизаветой II приступила к исполнению обязанностей премьер-министра
Фото: ЕРА

12 октября в Букингемском дворце состоялась первая официальная встреча короля Чарльза III c новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Соответствующее фото опубликовано на странице королевской семьи в Facebook.

Такие встречи, отмечаются в публикации, будут происходить еженедельно.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0mGtSTkEVh1vckhiAbXNoM7LdgJd5PQayxf5Yk1eeTCcb6pfqoPL452YMkZVswzgwl

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре.

6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Теги: Великобритания, король Чарльз III, король, премьер-министр, Лиз Трасс, встреча
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