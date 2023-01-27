В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку

48-летняя Егорова позирует дома на коврике в розовой майке и цветных лосинах с мячом в руках, выполняя упражнения на растяжку.

"В спорте, как и в жизни, важна не только сила, но и пластичность с гибкостью. Все должно быть в балансе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)