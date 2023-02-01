  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео

В новом эпизоде о жизни Масяни Куваев показал, что ждет РФ в 2050 году Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

В новом эпизоде, события которого происходят в 2050 году, герои мультфильма играют в компьютерную игру "Бахмут 3" и "всегда за ВСУ", потому что "за рашистов одни только индусы играют и китайцы".

Страна-агрессор РФ распалась на части, при этом "от Московии все строго отгорожены из-за агрессивности", а единственным плюсом для тех, кто там остался, является то, что "больше не загребут в армию", потому что "на территории империи никаких армий больше нет".

Сама Масяня после распада РФ живет в стране Ингрия, "исправно платит проценты на репарацию", а выехать может только в Финляндию, да и то "на перевоспитательные работы".

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Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube