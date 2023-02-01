  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео

В новом эпизоде, события которого происходят в 2050 году, герои мультфильма играют в компьютерную игру "Бахмут 3" и "всегда за ВСУ", потому что "за рашистов одни только индусы играют и китайцы".
Страна-агрессор РФ распалась на части, при этом "от Московии все строго отгорожены из-за агрессивности", а единственным плюсом для тех, кто там остался, является то, что "больше не загребут в армию", потому что "на территории империи никаких армий больше нет".
Сама Масяня после распада РФ живет в стране Ингрия, "исправно платит проценты на репарацию", а выехать может только в Финляндию, да и то "на перевоспитательные работы".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Куваев выпустил несколько новых эпизодов мультсериала о Масяне. В первом выпуске он осудил российскую агрессию, а в конце фильма показал, как Путин по совету Масяни делает харакири.
Второй выпуск Куваев адресовал тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну". В этом эпизоде показано, как Китай нападает на Россию и бомбит Санкт-Петербург.
В своих интервью Куваев осудил вторжение РФ в Украину и призвал российских коллег публично высказаться по этому поводу.