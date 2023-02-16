Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми

"Иногда я могу увидеть своих детей, свою жену. Это очень помогает. Помогает музыка, которой я занимаюсь всегда. Плюс спорт регулярный. Фактически в любое свободное время, когда оно есть, я занимаюсь спортом, потому что это чистит голову и держит в тонусе", – рассказал артист.
Вакарчук не уточнил, где находится его семья. Певец также официально не сообщал о том, что женился на матери своих детей.
Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.
19 июня 2021 года у Вакарчука родился сын Иван, а 21 июня 2022 года – дочь Соломия. СМИ писали, что матерью детей музыканта является украинский кинопродюсер Евгения Яцута. Сам Вакарчук не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.
Вакарчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками, а также поет для жителей освобожденных от российских оккупантов городов. Вместе с коллективом ездит на гастроли за границу.