Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми

"Иногда я могу увидеть своих детей, свою жену. Это очень помогает. Помогает музыка, которой я занимаюсь всегда. Плюс спорт регулярный. Фактически в любое свободное время, когда оно есть, я занимаюсь спортом, потому что это чистит голову и держит в тонусе", – рассказал артист.

Вакарчук не уточнил, где находится его семья. Певец также официально не сообщал о том, что женился на матери своих детей.