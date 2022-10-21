"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом

Саливанчук: Можно и даже нужно жить сегодняшним днем и запечатлевать себя такой, какая ты сегодня Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук пожаловалась, что не столь откровенные ее снимки не вызывают такого интереса, и продемонстрировала бюст крупным планом.

"Немного обнажусь. Говорят, тогда лучше охваты", – написала она.

Актриса заметила, что ей могут поставить в упрек то, что она публикует откровенные снимки во время войны.

"Можно и даже нужно жить сегодняшним днем и запечатлевать себя такой, какая ты сегодня, потому что никто не знает, наступит ли завтра", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

"Сексуальная энергия – энергия жизни! Ты роскошна", – прокомментировала подписчица olena_svitlytska.

"Горячая", – написал gucioicezar.

"Вау! Какая секси", – отметила tinimina.