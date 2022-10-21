"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом

Саливанчук пожаловалась, что не столь откровенные ее снимки не вызывают такого интереса, и продемонстрировала бюст крупным планом.
"Немного обнажусь. Говорят, тогда лучше охваты", – написала она.
Актриса заметила, что ей могут поставить в упрек то, что она публикует откровенные снимки во время войны.
"Можно и даже нужно жить сегодняшним днем и запечатлевать себя такой, какая ты сегодня, потому что никто не знает, наступит ли завтра", – заявила она.
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"Сексуальная энергия – энергия жизни! Ты роскошна", – прокомментировала подписчица olena_svitlytska.
"Горячая", – написал gucioicezar.
"Вау! Какая секси", – отметила tinimina.
Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.