Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу

Вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского певица Екатерина Белоцерковская после его похорон написала в сети, какие чувства испытывала к мужу.

Грачевский и Белоцерковская поженились в 2017 году Фото: belotserkovskaia_official / Instagram

Российская певица Екатерина Белоцерковская, вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского 18 января после похорон мужа в Instagram Stories сообщила, что любила и будет его любить вечно.

"Ну вот и все. Таких, как ты, больше нет. Я любила, люблю и буду любить тебя вечно", – написала она.

Скриншот: belotserkovskaia_official / Instagram

Белоцерковская – третья жена режиссера. Она младше его на 35 лет. Пара поженилась в августе 2017 года, а в апреле 2020-го у них родился сын Филипп. Он четвертый ребенок режиссера.

У Грачевского также есть сын Максим и дочь Ксения (от первого брака с Галиной Грачевской) и дочь Василиса, рожденная во втором браке с актрисой Анной Грачевской (Панасенко).

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря заявил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимацию. Белоцерковская тогда заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

14 января Грачевского не стало. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания проходила в Доме кино. Видеозапись обнародована в том числе российским "Телеканалом 360" на YouTube.